Corsa su strada Brayan Schiaratura è il più veloce di tutti | oro all' Osteria dei Podisti Run

Il riminese Brayan Schiaratura, domenica (30 novembre), ha colto il successo nella 2° Osteria dei Podisti Run, gara valevole per il rank Nazionale Fidal dei 10 chilometri di corsa su strada. Il giovane Brayan Schiaratura, (19 anni) oramai più di una semplice speranza della corsa italiana, si è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Corsa su strada, Brayan Schiaratura è il più veloce di tutti: oro all'Osteria dei Podisti Run - Schiaratura in questa annata è già stato anche convocato in maglia azzurra nell’incontro internazionale di Oderzo ... Riporta riminitoday.it

Brayan Schiaratura domina la 2ª Osteria dei Podisti Run, in luce anche il fratello Maycol - La giornata dell’Osteria dei Podisti Run ha portato alla ribalta anche un altro componente della famiglia: il fratello minore Maycol Schiaratura, che ha conquistato un brillante secondo posto nella ... Come scrive altarimini.it

Schiaratura domina la 2ª Osteria dei Podisti Run - Il riminese Brayan Schiaratura ha conquistato la vittoria nella 2ª Osteria dei Podisti Run, disputata domenica 30 novembre 2025 e valida per il Rank Nazionale Fidal sui 10 km di corsa su strada. Lo riporta altarimini.it

Strada: vincono Del Buono, Schiaratura, Giorgi, Durante - Presidente: Alberto Morini Via Trattati Comunitari Europei 7- Come scrive fidal.it

Nazionale Under 20 corsa su strada con Brayan Schiaratura - 10 atleti juniores sono stati convocati per l'incontro internazionale di corsa su strada under 20 che si svolgerà il 1° ... Da fidal.it

Brayan Schiaratura va di corsa Argento e bronzo ai regionali - Non è arrivata la vittoria, però Brayan Schiaratura (foto) si è messo ugualmente al collo due medaglie ai campionati regionali cadetti di atletica leggera, rassegna che ha trovato ospitalità al ‘Lauro ... Si legge su ilrestodelcarlino.it