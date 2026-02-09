La trattativa tra Rugani e la Fiorentina non è nata all’ultimo minuto. I primi contatti sono avvenuti già a inizio gennaio. A fare la differenza, secondo quanto raccontato dall’agente, è stato il ruolo di Paratici, che ha spinto Rugani verso questa scelta. La decisione non è arrivata casualmente, ma dopo un percorso iniziato settimane prima.

Rugani Fiorentina, l'agente racconta la verità sull'addio alla Juventus: la trattativa è nata a inizio gennaio, decisivo il fattore Paratici per la scelta. Il trasferimento di Daniele Rugani dalla Juventus alla Fiorentina ha rappresentato una delle operazioni della sessione invernale di calciomercato bianconera, segnando la fine di un lungo capitolo per il difensore centrale. Contrariamente a quanto emerso nelle ore frenetiche della chiusura delle liste, il passaggio in viola non è stato un colpo di coda improvvisato, ma il frutto di una negoziazione partita lontano dai riflettori. A confermare questa ricostruzione è Davide Torchia, storico procuratore del classe 1994, che ai microfoni di TMW ha voluto fare chiarezza sulle tempistiche reali dell'affare e sulle motivazioni che hanno spinto il suo assistito ad accettare la corte del club toscano, lasciando la Vecchia Signora.

© Juventusnews24.com - Rugani Fiorentina non è stato un’affare last minute: primi contatti a inizio gennaio, c’è stato un fattore decisivo. Rivelazione

Daniele Rugani è arrivato a Firenze e ha già incontrato i dirigenti viola.

La Fiorentina ha fatto un tentativo dell’ultimo minuto per portare Rugani alla corte viola.

