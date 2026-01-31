Calciomercato Juve | tentativo last minute della Fiorentina per Rugani La possibile formula
La Fiorentina ha fatto un tentativo dell’ultimo minuto per portare Rugani alla corte viola. La trattativa si sarebbe svolta con una formula ancora da definire, ma si muove soprattutto tra le due società. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi.
dell’operazione tra le due società. Il tempo stringe al Viola Park e la Fiorentina ha rotto gli indugi per completare il pacchetto arretrato. Con il tramonto definitivo della pista Diogo Leite (che andrà alla Lazio) e il brusco rallentamento per Disasi del Chelsea, la dirigenza toscana ha virato con decisione su un profilo di sicura esperienza e affidabilità: Daniele Rugani. I dettagli della trattativa. Nella serata di ieri, la società viola ha ufficialmente aperto i canali con la Juventus, chiedendo il difensore trentunenne in prestito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Calciomercato Juve
Calciomercato Juve: Paratici vuole alla Fiorentina uno tra Rugani e Gatti. Possibile incastro con Gudmundsson? Ultimissime
Nel calciomercato della Juventus, si discute di un possibile trasferimento di Rugani o Gatti alla Fiorentina, con Paratici interessato a rinforzare la rosa viola.
Calciomercato Fiorentina, idea Rugani per la difesa: Vanoli aspetta il difensore. Le prossime mosse della Viola
La Fiorentina lavora per rinforzare la difesa e pensa a Rugani.
Ultime notizie su Calciomercato Juve
Argomenti discussi: Quote Mateta Juve calciomercato: ultima offerta per il francese; Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma? No del Tottenham (e del PSG): il retroscena; Juve, ultimo tentativo del Fenerbahce per convincere En-Nesyri. Mateta può tornare in corsa; Calciomercato Juventus, chi arriva in attacco? Kolo Muani e le alternative.
Juve, previsto un ultimo tentativo per convincere En-NesyriNonostante le parole di ieri di Giorgio Chiellini prima di Juve-Napoli, i bianconeri avrebbero in programma un ultimo tentativo per cercare di convincere Youssef En-Nesyri, centravanti ... tuttojuve.com
Diretta live calciomercato 29 gennaio 2026 Kolo Muani bloccato ultima mossa Juve, stop Diaby all'Inter, Sulemana tra Napoli e RomaCalciomercato live diretta affari e trattative di giovedì 29 gennaio 2026 della sessione invernale con i colpi di Milan, Napoli, Juventus, Roma e Inter ... sport.virgilio.it
#FreeKolo #Juventus #Juve #KoloMuani #Calciomercato #Fichajes x.com
Calciomercato Juve, exit strategy Joao Mario per svoltare: spunta l'idea scambio! - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.