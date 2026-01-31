Calciomercato Juve | tentativo last minute della Fiorentina per Rugani La possibile formula

La Fiorentina ha fatto un tentativo dell’ultimo minuto per portare Rugani alla corte viola. La trattativa si sarebbe svolta con una formula ancora da definire, ma si muove soprattutto tra le due società. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi.

dell’operazione tra le due società. Il tempo stringe al Viola Park e la Fiorentina ha rotto gli indugi per completare il pacchetto arretrato. Con il tramonto definitivo della pista Diogo Leite (che andrà alla Lazio) e il brusco rallentamento per Disasi del Chelsea, la dirigenza toscana ha virato con decisione su un profilo di sicura esperienza e affidabilità: Daniele Rugani. I dettagli della trattativa. Nella serata di ieri, la società viola ha ufficialmente aperto i canali con la Juventus, chiedendo il difensore trentunenne in prestito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Nel calciomercato della Juventus, si discute di un possibile trasferimento di Rugani o Gatti alla Fiorentina, con Paratici interessato a rinforzare la rosa viola.

La Fiorentina lavora per rinforzare la difesa e pensa a Rugani.

