Rugani alla Fiorentina dalla Juventus | il difensore è sbarcato in città primi contatti con il mondo viola

Daniele Rugani è arrivato a Firenze e ha già incontrato i dirigenti viola. Dopo aver vestito a lungo la maglia della Juventus, il difensore ha firmato un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ora si prepara a cominciare una nuova avventura in Toscana.

Firenze, 2 febbraio 2026 – Daniele Rugani è un nuovo giocatore della Fiorentina. Dalla Juventus al mondo viola: il difensore approda nel capoluogo toscano in prestito oneroso con diritto di riscatto. Che diventerà obbligo qualora la Fiorentina si salvi. Un obbligo fissato a due milioni di euro. Un ritorno in Toscana per Rugani, originario della provincia di Lucca e che ha mosso i primi passi nel mondo del calcio a Empoli, da piccolo. GERMOGLI PH: 2 FEBBRAIO 2026 SESTO FIORENTINO VILLA DONATELLO DANIELE RUGANI NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA ARRIVA PER LE VISITE MEDICHE NELLA FOTO Nella mattina di lunedì il giocatore ha svolto le visite mediche a Sesto Fiorentino, prima di mettersi a disposizione del tecnico Vanoli.

