Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Bologna dopo aver rubato una bicicletta elettrica alla stazione centrale. Mentre tentava di fuggire, ha colpito con un pugno una persona presente, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. L’incidente è avvenuto durante una visita a un esercizio commerciale della stazione, dove l’uomo si era recato per acquistare cibo da asporto.

Bologna, 24 gennaio 2026 – Era entrato in un esercizio commerciale della stazione centrale di Bologna per prendere cibo da asporto, ma mentre era alla cassa si è accorto che un uomo gli stava portando via la bicicletta. Questa la disavventura capitata lo scorso 18 gennaio ad un giovane pakistano appena giunto in stazione, che, grazie alla prontezza di una pattuglia della Polizia Ferroviaria allertata da un rider di passaggio, è riuscito a recuperare la propria bicicletta elettrica che gli era stata sottratta da un italiano. Stando alla ricostruzione dell’accaduto, la vittima aveva tentato di riprendersi il velocipede del valore di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina in stazione, gli ruba la bicicletta elettrica e per fuggire gli sferra un pugno al volto: arrestato 50enne

