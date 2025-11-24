Avrebbe derubato una ragazza in pieno centro a Bari, spintonandola poi nel tentativo di fuggire. L'uomo, però, un 56enne barese, è stato bloccato e poi arrestato in flagranza dai carabinieri.Il tentativo di rapina e l'arrestoL'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, 24 novembre, nei. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Ruba il portafoglio a una studentessa, poi la spintona per fuggire: bloccato 56enne