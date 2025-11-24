Ruba il portafoglio a una studentessa poi la spintona per fuggire | bloccato 56enne
Avrebbe derubato una ragazza in pieno centro a Bari, spintonandola poi nel tentativo di fuggire. L'uomo, però, un 56enne barese, è stato bloccato e poi arrestato in flagranza dai carabinieri.Il tentativo di rapina e l'arrestoL'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, 24 novembre, nei. 🔗 Leggi su Baritoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
RIETI, RUBA UN PORTAFOGLIO DURANTE LA SANTA MESSA: 30ENNE DENUNCIATA DAI CARABINIERI https://www.sabiniatv.it/rieti-ruba-un-portafoglio-durante-la-santa-messa-30enne-denunciata-dai-carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Ruba portafoglio durante la messa: denunciata 30enne Vai su X