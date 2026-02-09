Rosalia Shakira Ricky Martin e tanti altri hanno elogiato sul web l’Half Time Show di Bad Bunny al Super Bowl

Durante il Super Bowl, l’Half Time Show di Bad Bunny ha scatenato un vero e proprio entusiasmo online. Celebrities come Rosalia, Shakira e Ricky Martin hanno condiviso complimenti e apprezzamenti, trasformando l’evento in una delle esibizioni più commentate degli ultimi anni. La performance del cantante portoricano ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori, che sui social hanno espresso entusiasmo e ammirazione.

Un coro unanime composto da popstar, e fan di tutto il mondo ha tessuto le lodi sul web l 'Half Time Show che ha avuto per protagonista Bad Bunny. Rosalía, Doechii, Ricky Martin, Kacey Musgraves, Jennifer Lopez e molti altri hanno elogiato la performance della superstar portoricana, che è diventato il primo artista e artista latino ad esibirsi principalmente in spagnolo a conquistare il prestigioso posto da headliner. In uno show che ha celebrato una varietà di stili musicali latini, si è esibito con decine di ballerini, muovendosi attraverso una complessa sequenza di scene messe in scena, dalle vorticose sale da ballo di salsa ai pericolosi tralicci telefonici, riproponendo le scenografie presenti nei concerti dell'ultimo tour partito con la residency nella sua Portorico.

