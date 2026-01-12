Il Comune ridisegna gli orti urbani

Il Comune ha avviato un progetto di ridisegno degli orti urbani, con l’obiettivo di integrarli come elementi strategici nel contesto urbanistico della città. Questa iniziativa mira a valorizzare gli spazi verdi, promuovendo la sostenibilità e il benessere dei cittadini attraverso un utilizzo più efficiente e pianificato delle aree dedicate all’agricoltura urbana.

Ridisegnare gli orti urbani per far sì che diventino anche un elemento strategico dal punto di vista urbanistico. Si traduce così l'ultima delibera approvatata dalla Giunta comunale: lo studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto "Vivere insieme il mio cantuccio d'orto", nella parte che prevede la riqualificazione degli orti comunali di via Crocefisso. Un intervento di rigenerazione urbana che, per la sua valenza sociale, è cofinanziato dalla Fondazione Cariplo nell'ambito del programma Emblematici provinciali. L'area, del resto, è una di quelle più note (il tanto chiacchierato quartiere del Crocione che si contraddistingue per problemi sociali) e allo stesso tempo una di quelle più nascoste: via Crocefisso è rinchiusa tra via Nazioni Unite e la ferrovia.

