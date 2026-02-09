Roma | tentano furto in una profumeria a Conca d’Oro indagini in corso

Questa notte a Conca d’Oro, una vettura di grossa cilindrata si è fermata davanti a una profumeria. Poco dopo l’una, i Carabinieri di Roma Casal Bertone hanno notato il veicolo e sono intervenuti. I militari stanno ora indagando per capire se si tratta di un tentativo di furto.

Questa notte, poco dopo l'una, una vettura di grossa cilindrata di colore scuro ha attirato l'attenzione di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Casal Bertone, impegnata in un servizio di controllo del territorio. Alla vista delle forze dell'ordine, il conducente dell'auto ha deciso di darsi alla fuga ad alta velocità, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Intervento dei Carabinieri e tentativo di furto. Grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri, è stato possibile interrompere un tentativo di furto che si stava verificando presso una profumeria situata in via Conca d'Oro.

