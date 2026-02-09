Conca d' Oro | ladri provano a spaccare la vetrata della profumeria con un martello

Da romatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I ladri hanno tentato di svaligiare una profumeria a Conca d'Oro, ma sono stati fermati dal tentativo di rompere la vetrina con un martello. Sono entrati in azione di notte, ma non sono riusciti a entrare nell’esercizio commerciale. La polizia è arrivata subito dopo e sta cercando di capire cosa sia successo.

Un martello per spaccare la vetrata e aprirsi un varco nella profumeria di Conca d'Oro che volevano svaligiare. Una banda di ladri messa in fuga dai carabinieri, che dopo aver acquisito le immagini di videosorveglianza del negozio hanno cominciato la caccia ai malviventi.In fuga su auto di grossa.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Conca d Oro

Rally Conca d’Oro, si parte con la 34ª edizione

La 34ª edizione del Rally Conca d’Oro torna a Corleone dopo dodici anni di assenza, promettendo emozioni e adrenalina.

Il Conca d’Oro è di La Torre-Salemi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Conca d Oro

Argomenti discussi: Sicurezza a Roma, raffica di arresti: 9 in manette tra centri commerciali e litorale; Roma: si avvicina all'auto ferma al semaforo, spacca il vetro e ruba una borsa. Paura alla Balduina. Ho urlato, nessuno mi ha aiutato.

Roma, prendono la vetrina a martellate per entrare in profumeria: ladri in fuga nella notteHanno tentato il colpo cercando di sfondare la vetrina della profumeria a martellate. Ma l’arrivo dei carabinieri ha rovinato i piani dei malviventi, mandando all’aria il furto studiato in tutti i d ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.