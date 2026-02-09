Conca d' Oro | ladri provano a spaccare la vetrata della profumeria con un martello

I ladri hanno tentato di svaligiare una profumeria a Conca d'Oro, ma sono stati fermati dal tentativo di rompere la vetrina con un martello. Sono entrati in azione di notte, ma non sono riusciti a entrare nell’esercizio commerciale. La polizia è arrivata subito dopo e sta cercando di capire cosa sia successo.

Un martello per spaccare la vetrata e aprirsi un varco nella profumeria di Conca d'Oro che volevano svaligiare. Una banda di ladri messa in fuga dai carabinieri, che dopo aver acquisito le immagini di videosorveglianza del negozio hanno cominciato la caccia ai malviventi.In fuga su auto di grossa.

