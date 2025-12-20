Bastoni lascia l’Inter in estate pronto l’affondo della big europea | scelto come erede
In casa Inter si valutano le possibilità di mercato, con Alessandro Bastoni che potrebbe essere ceduto durante la prossima sessione estiva. Il difensore è infatti nel mirino di alcune grandi squadre europee, pronte a mettere sul piatto un’offerta importante. La società dovrà decidere se accogliere questa opportunità o mantenere il giocatore nel progetto tecnico. Bastoni lascia l’Inter in estate, pronto l’affondo della big europea: scelto come erede.
In casa Inter si fanno le valutazioni ma Alessandro Bastoni potrebbe essere sacrificato nel corso della sessione di calciomercato estiva. La sconfitta ai rigori in supercoppa italiana ha portato l’ennesima delusione in casa Inter. La formazione nerazzurra sembra essere la più forte da oltre un paio di anni ma allo stesso tempo continua a raccogliere . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Inter, la big della Liga piomba su Bastoni: Marotta fissa il prezzo
Leggi anche: Calciomercato Inter, Marotta ha scelto l’erede di Dumfries! C’è anche l’ok di Oaktree per il prezzo
Bastoni rimarrà all'Inter La situazione attuale non lascia dubbi x.com
Tengo a precisare che non sono interista ma da sportivo devo dire che la professionalità di Bastoni mi lascia a desiderare, come si può trattenere in area di rigore un giocatore avversario senza nemmeno il possesso del pallone per procurarsi un rigore risultat - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.