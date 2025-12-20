Bastoni lascia l’Inter in estate pronto l’affondo della big europea | scelto come erede

20 dic 2025

In casa Inter si valutano le possibilità di mercato, con Alessandro Bastoni che potrebbe essere ceduto durante la prossima sessione estiva. Il difensore è infatti nel mirino di alcune grandi squadre europee, pronte a mettere sul piatto un’offerta importante. La società dovrà decidere se accogliere questa opportunità o mantenere il giocatore nel progetto tecnico. Bastoni lascia l’Inter in estate, pronto l’affondo della big europea: scelto come erede.

In casa Inter si fanno le valutazioni ma Alessandro Bastoni potrebbe essere sacrificato nel corso della sessione di calciomercato estiva.  La sconfitta ai rigori in supercoppa italiana ha portato l’ennesima delusione in casa Inter. La formazione nerazzurra sembra essere la più forte da oltre un paio di anni ma allo stesso tempo continua a raccogliere . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

