Lang e Lucca verso l’addio al Napoli Occhi su Sterling ed En-Nesyri per l’attacco

Costretti a vendere prima di acquistare, a causa del saldo a zero, i partenopei hanno già individuato le due pedine sacrificabili per finanziare almeno due colpi in entrate: Noa Lang e Lorenzo Lucca. Con i ricavi di queste cessioni la dirigenza dei Campioni d’Italia andrebbe sull’esterno offensivo Sterling, e la punta marocchina En-Nesyri. LANG E LUCCA SALUTANO NAPOLI Il primo inidiziato a fare le valigie è l’esterno olandese che il tecnico Conte non ha mai preso in considerazione. La trattativa con il Galatasaray è entrata nel vivo nelle ultime ore ed è molto vicina alla conclusione. L’operazione sta per essere definita sulla base di un prestito oneroso di circa 2-3 milioni di euro, più un diritto di riscatto fissato a 25 milioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Il calciomercato del Napoli si arricchisce di indiscrezioni riguardanti l’attacco, con possibili trattative che coinvolgono club turchi e giocatori come En-Nesyri, Lukaku, Lucca e Lang. Sono emergenze di mercato che potrebbero influenzare le strategie della squadra nei prossimi mesi, offrendo spunti interessanti sulle scelte future della società partenopea.

Calciomercato live: Lang dice sì al Galatasaray, Mateta-Juve ore calde, Lucca verso la Premier League - Noa Lang apre al Galatasaray, il Napoli è pronto a lasciarlo andare ma anche Lorenzo Lucca è ad un ... ilgazzettino.it