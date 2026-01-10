Nella mattinata di ieri, le forze interforze hanno condotto un intervento al mercato Esquilino di Roma, sequestrando 280 chili di alimenti non conformi alle normative. L’operazione ha comportato sanzioni per un importo superiore a 25.000 euro. Questo intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme nel mercato rionale.

Ieri mattina si è svolto un nuovo blitz interforze al mercato dell’Esquilino, situato nel cuore di Roma, che ha portato a risultati significativi, tra cui il sequestro di ben 280 chilogrammi di prodotti alimentari non conformi e sanzioni elevate per un valore complessivo che supera i 51.000 euro. In particolare, sei attività commerciali hanno subito la sospensione della licenza a causa dell’impiego di lavoratori in nero, con contestazioni che ammontano a circa 25.000 euro. Dalle prime ore della giornata, le forze dell’ordine hanno presidiato con attenzione gli ingressi e le vie di accesso al mercato, mentre all’interno si sono svolti controlli meticolosi su banchi, magazzini, lavoratori e merci esposte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: blitz al mercato Esquilino, sequestrati 280 chili di alimenti, 25 mila euro di sanzioni

Leggi anche: Maxi blitz al mercato Esquilino: sequestrati 280 chili di alimenti e sanzioni per oltre 50mila euro

Leggi anche: Roma, blitz interforze al mercato dell’Esquilino: sequestrati 280 kg di prodotti ittici

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mercato Esquilino: nuovo blitz interforze guidato dalla Questura. 280 kg di prodotti alimentari sequestrati per la distruzione. 51.000 euro di sanzioni. 5 stranieri espulsi, 3 al CPR - Questura di Roma | Polizia di Stato; Panico al mercato Esquilino: ruba una mannaia al macellaio e fugge tra la folla; Roma – Maxi blitz all’Esquilino: sequestri, licenze sospese e lavoratori in nero al mercato; Blitz interforze al mercato dell'Esquilino, sanzioni per 51mila euro.

Roma – Maxi blitz all’Esquilino: sequestri, licenze sospese e lavoratori in nero al mercato - L’operazione si è estesa anche al controllo del territorio circostante: oltre 800 persone sono state identificate ROMA – Il mercato dell’Esquilino è fi ... etrurianews.it