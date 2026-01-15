Roma | controlli in zona Termini identificate 500 persone quattro arresti e sei denunce

Nella zona di Termini a Roma, le forze dell'ordine hanno condotto controlli durante il pomeriggio, identificando oltre 500 persone. Sono stati effettuati quattro arresti e sei denunce, principalmente per reati legati alla normativa sugli stupefacenti, oltre a reati contro la persona e il patrimonio. L’intervento ha avuto l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e presidio nel quartiere.

Nel corso delle operazioni di controllo avvenute a partire dalle prime ore del pomeriggio di oggi, la polizia di Stato ha effettuato un monitoraggio su oltre 500 persone, portando a termine quattro arresti per reati connessi alla normativa sugli stupefacenti, nonché per reati contro la persona e il patrimonio. Sono state, inoltre, registrate sei denunce per reati di natura simile e per il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Questo è il bilancio delle azioni intraprese nell’area della stazione Termini di Roma, con il supporto del primo Reparto Volo. Durante queste operazioni, 17 cittadini extracomunitari sono stati accompagnati presso l’Ufficio immigrazione per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: controlli in zona Termini, identificate 500 persone, quattro arresti e sei denunce Leggi anche: Roma, controlli in zona stazione Termini: 4 arresti e 6 denunce Leggi anche: Roma: controlli in zona Colle Oppio e Termini, 3 arresti e 2 denunce Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Roma, maxi controllo dei carabinieri contro il degrado in zona stazione Termini; Il caso Termini torna in prefettura, vertice sicurezza per una nuova stretta nella 'zona rossa'; Roma, maxi-blitz a Termini, dopo le aggressioni. Funzionario ministeriale pestato, si cerca un quinto uomo; Due aggressioni in mezz'ora nei pressi della Stazione Termini: una vittima è in prognosi riservata. Roma, controlli in zona stazione Termini: sequestri di articoli contraffatti e sanzioni a strutture ricettive - L’area della Stazione Termini sotto osservazione, con un dispositivo interforze che stringe il cerchio su illegalità diffuse, lavoro irregolare e ... pupia.tv

Roma, controlli GdF a Termini: sequestrati 6 milioni di articoli contraffatti - L'attività è stata svolta nel corso di tre distinti interventi e tre persone sono state denunciati all'Autorità Giudiziaria. tg24.sky.it

Dopo i due pestaggi intensificati i controlli a Termini: quattro arresti - Giovedì pomeriggio la polizia è stata impegnata in un’operazione straordinaria nell’area della stazione Termini a Roma, con l'elicottero, che ha sorvolato la zona dall'alto. leggo.it

CENTRO STORICO: VIA ALLA ZONA 30 A ROMA Scatta la riduzione di velocità della ZTL centrale, controlli intensificati. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2026/01/centro-storico-zona-30-roma.html facebook

Ancora controlli dei Carabinieri a Roma, questa volta nel quartiere Trastevere: l’operazione ha portato a 4 arresti per furto, 2 denunce e alla segnalazione di 7 assuntori di sostanze stupefacenti. In totale sono state identificate 56 persone e controllati 20 veicoli. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.