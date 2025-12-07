Cagliari-Roma 1-0 Gaetano fa rifiatare i sardi Brusco stop per Gasperini

Cagliari 7 dicembre 2025 - Sono stati 79 lunghi giorni di astinenza tra una vittoria e l'altra, ma alla fine può tornare a festeggiare la vittoria il Cagliari. La squadra sarda batte per 1-0 la Roma, infliggendole il suo secondo ko consecutivo. La rete di Gaetano manda al tappeto i giallorossi, i quali pagano pesantemente l'espulsione di Çelik a inizio ripresa. Il successo risolleva in graduatoria gli isolani, ora a +4 dalla zona rossa di fondo classifica. Capitolini invece ora a -3 dalla vetta, dopo aver passato una settimana davanti a tutti solo pochi giorni fa. Primo tempo. Qualche sorpresa nell'undici scelto da Pisacane per la sfida contro i giallorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

