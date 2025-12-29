Roma Genoa 3-1 | tutto facile per i giallorossi Gasperini spedisce Spalletti al quinto posto Cosa è successo all’Olimpico

Nel match tra Roma e Genoa, i giallorossi hanno ottenuto una vittoria per 3-1 all’Olimpico. La partita ha visto una prestazione efficace dei padroni di casa, mentre Gasperini con il suo Genoa ha approfittato per superare la Juventus in classifica, posizionandosi al quinto posto. Un risultato importante che influisce sulla classifica delle squadre coinvolte, con implicazioni sulla corsa europea.

Roma Genoa 3-1, giallorossi vincenti col Grifone all'Olimpico, Gasperini mette la freccia e sorpassa la Juve in classifica: bianconeri ora al quinto posto. Il posticipo di Serie A emette un verdetto decisamente amaro per le ambizioni di vertice della Vecchia Signora, costretta a registrare un sorpasso che complica notevolmente i piani in ottica qualificazione Champions League. La sfida a distanza tra Roma e Juve si risolve a favore dei capitolini, impegnati tra le mura amiche dello Stadio Olimpico contro il Genoa. La formazione giallorossa non ha fallito l'appuntamento cruciale con la vittoria, imponendosi con un netto 3-1 che ridisegna le gerarchie dell'alta classifica proprio a discapito dei bianconeri.

