Esordio show di Malen alla Roma gol e vittoria sul Toro | nella ripresa Gasp la chiude grazie a Dybala

Malen debutta con un gol e la Roma conquista una vittoria 2-0 sul Torino in trasferta. Nella ripresa, Dybala chiude la partita, regalando tre punti importanti a Gasperini. La partita ha visto un esordio positivo dell'attaccante olandese, che ha contribuito alla vittoria della squadra giallorossa. La Roma mantiene un buon andamento in campionato, consolidando la posizione in classifica.

Prima Malen e poi Dybala, la Roma batte 2-0 il Torino in trasferta. Esordio show dell'attaccante olandese in giallorosso che consente a Gasperini di prendersi tre punti d'oro in classifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Malen in gol all’esordio con la Roma: l’ex obiettivo bianconero risponde subito presente. La dinamica dell’azione su assist di Dybala

Malen segna al suo primo esordio con la Roma, grazie a un assist di Dybala. L’attaccante ex obiettivo della Juventus ha risposto prontamente alla chiamata, confermando la sua presenza in campo. Questa azione rappresenta un momento significativo per la squadra giallorossa, evidenziando la collaborazione tra i giocatori e il potenziale offensivo della formazione. Lecce-Roma 0-2: Ferguson più Dovbyk, Gasp ritrova la vittoria grazie ai gol degli attaccanti

La Roma conquista una vittoria per 2-0 sul campo del Lecce, ottenendo il primo risultato positivo del 2026. La squadra di Gasp si affida agli attaccanti Ferguson e Dovbyk, che segnano i gol decisivi. La gara si svolge al Via del Mare, segnando un passo importante nel cammino dei giallorossi, ancora alla ricerca di un nuovo centravanti sul mercato.

