La Roma scende in campo lunedì sera a Udine per una partita cruciale in ottica Champions. La squadra di Mourinho sa che una vittoria può fare la differenza nella classifica, mentre il mercato invernale sta per chiudere i battenti e tutti gli sguardi sono puntati sulle mosse dei giallorossi. Malen guida l’attacco, pronto a dare il massimo per portare a casa i tre punti. Intanto, in arrivo il nuovo acquisto Zaragoza, che potrebbe entrare in squadra nelle prossime ore.

La Roma si gioca una fetta pesante della propria stagione lunedì sera a Udine, nel match valido per la corsa alla zona Champions, con il calcio d’inizio fissato mentre il mercato invernale vive le sue ultime ore decisive. I giallorossi cercano continuità dopo il passaggio agli ottavi di Europa League e puntano a riagganciare il Napoli in classifica, consapevoli che il margine d’errore, a questo punto del campionato, è praticamente nullo. Gasperini tra scelte obbligate e recuperi chiave. Gian Piero Gasperini arriva al Bluenergy Stadium con una coperta corta davanti ma segnali incoraggianti dietro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma tra Champions e mercato: a Udine Malen guida l’attacco, Zaragoza in arrivo

Approfondimenti su Roma Udine

La Roma accelera sul mercato invernale.

Le trattative di mercato della Roma continuano a muoversi senza sosta.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Udine

Argomenti discussi: Sorteggi Champions ed Europa League, ecco le avversarie delle italiane ai playoff; Scudetto, Champions e bilanci: perché Juve-Napoli e Roma-Milan valgono oro; Chi va agli ottavi? Chi va ai playoff? Chi è eliminato? Tutti i verdetti; Roma-Milan: tra Champions e scudetto è big match all'Olimpico. Formazioni e orari tv.

Roma, Napoli e Juve: in 3 per 2 posti Champions. L'analisi a Sky Calcio Club. VIDEONel video tratto da Sky Calcio Club, Alessandro Florenzi analizza la corsa Champions e la classifica che si è delineata dopo il pareggio tra Roma e Milan e l'aggancio dei giallorossi al Napoli, sconfi ... sport.sky.it

Juventus-Roma, duello Champions e ritrovo di grandi exDi per sé Juve-Roma non è una sfida come le altre. Figurarsi se questa speciale portata del menù natalizio profuma di Champions e attorno al tavolo anzichè i parenti si ritrovano gli ex: Spalletti ... tuttosport.com

#UdineseRoma, le probabili formazioni dei quotidiani: tornano #Hermoso e #Malen, confermato #ElAynaoui romanews.eu/udinese-roma-l… #ASRoma #RomanewsEU x.com

#ASRoma Verso Udinese-Roma, i convocati di Gasperini: torna Hermoso, out Ferguson Il club giallorosso ha reso nota la lista dei calciatori a disposizione per l'impegno di domani sera. Presenti Malen e i due giovani Arena e Della Rocca" ( IL ROMANISTA ) L - facebook.com facebook