Roma | aggredisce operatore metropolitana e danneggia moto denunciato 33enne

Ieri mattina nella stazione Jonio della metropolitana di Roma, un uomo di 33 anni ha aggredito un operatore e ha danneggiato una moto. La polizia ha immediatamente intervenuto e l’ha denunciato. L’uomo, che è di nazionalità peruviana e senza fissa dimora, è stato fermato sul posto. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i pendolari e il personale della metropolitana.

Un grave episodio di violenza si è verificato ieri mattina nella stazione Jonio della metropolitana linea B di Roma, dove un uomo di 33 anni, di nazionalità peruviana e senza fissa dimora, ha aggredito un operatore in servizio. L'aggressore, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcol, ha colpito ripetutamente l'operatore alle spalle utilizzando un cartello stradale di plastica. Dopo l'aggressione, si è spostato all'esterno della stazione, dove ha danneggiato uno scooter in sosta, scaraventandolo a terra. Intervento delle forze dell'ordine. Immediato è stato l'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile, allertati da una segnalazione, che hanno bloccato il 33enne mentre tentava di rifugiarsi sulle panchine della banchina.

