Roma scontro auto-moto a Prati | denunciato conducente con patente falsa

Durante un intervento in seguito a un incidente a Prati, la Polizia Locale di Roma ha scoperto un conducente in possesso di patente falsa. L'episodio è avvenuto in viale dei Bastioni di Michelangelo, all’altezza di via Germanico, portando alla denuncia dell’uomo per aver utilizzato documenti falsi durante un controllo stradale.

Roma, 12 dicembre 2025 – Era intervenuta per i rilievi di un incidente stradale avvenuto in viale dei Bastioni di Michelangelo, all’altezza di via Germanico, la pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale che, durante le operazioni di controllo, ha scoperto uno dei conducenti in possesso di documento falso. Nel corso degli accertamenti riguardanti un sinistro avvenuto tra un un’auto ed un motoveicolo, il conducente di quest’ultimo, cittadino colombiano di 43 anni, ha esibito una patente di guida rilasciata dal proprio Paese di origine. A prima vista il titolo appariva regolare, ma gli agenti del I Gruppo Prati hanno notato alcune difformità, motivo per cui hanno proceduto ad ulteriori verifiche, eseguite tramite apposita strumentazione di controllo in dotazione, che hanno confermato la falsificazione della patente. Cdn.ilfaroonline.it

