Paura a Primavalle | aggredisce e minaccia con un coltello la compagna davanti al figlio

Una donna è stata aggredita e minacciata con un coltello dal suo compagno davanti al figlio, nel quartiere di Primavalle. La scena si è svolta in strada, davanti a numerosi passanti, e ha causato grande paura tra i residenti. La donna è riuscita a scappare e ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute subito. Ora il sospettato è stato fermato e portato in commissariato.

Una donna è stata aggredita e minacciata con un coltello dal compagno a Primavalle. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nel popoloso e popolare quartiere del municipio XIV, con le violenze che sono avvenute davanti al figlio minore. L'esagitato, un 62enne romano, è stato arrestato. Una scena drammatica che si è consumata alle 3:30 di notte in via Alessio Ascalesi. In un'abitazione una 50enne romana è stata assalita dal compagno convivente, che in mano impugnava anche la “lama”. E tutto è avvenuto sotto gli occhi del figlio minorenne. La vittima, inoltre, ha riferito ai militari di aver subito altre violenze in passato e di aver già denunciato quattro episodi precedenti.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Primavalle Quartiere Primavalle, picchia la compagna e la minaccia con un coltello davanti al figlio: arrestato Un uomo di Primavalle è stato arrestato dopo aver picchiato la moglie e minacciato di colpirla con un coltello. Minaccia la moglie con un coltello davanti al figlio: arrestato 55enne a Mirandola Nella serata del 29 dicembre a Mirandola, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 55 anni per aver minacciato di morte la moglie con un coltello, davanti al figlio minore. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Primavalle Quartiere Primavalle, aggredisce la compagna con un coltello davanti al figlio: arrestatoI carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 62enne romano, già noto alle forze dell'ordine, per maltrattamenti in famiglia. La donna aveva già denunciato il compagno in 4 diverse o ... roma.corriere.it Spari contro la sede Cgil di Primavalle, Di Cola: Grave atto intimidatorio, ma non abbiamo pauraCinque colpi di arma da fuoco contro la sede Cgil a Primavalle. Di Cola: Non ci faremo intimidire. Manifestazione e riapertura della Camera del Lavoro. Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su ... fanpage.it Follia nella Capitale. Un colpo d'arma da fuoco contro un autobus di linea e tanta paura per i passeggeri e l'autista. E' accaduto ieri sera sulla linea 46B dell'Atac, all'altezza delle case popolari di Torrevecchia, alla periferia Nord Ovest di Roma. Per l'azienda c facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.