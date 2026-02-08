Paura a Primavalle | aggredisce e minaccia con un coltello la compagna davanti al figlio
Una donna è stata aggredita e minacciata con un coltello dal suo compagno davanti al figlio, nel quartiere di Primavalle. La scena si è svolta in strada, davanti a numerosi passanti, e ha causato grande paura tra i residenti. La donna è riuscita a scappare e ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute subito. Ora il sospettato è stato fermato e portato in commissariato.
Una donna è stata aggredita e minacciata con un coltello dal compagno a Primavalle. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nel popoloso e popolare quartiere del municipio XIV, con le violenze che sono avvenute davanti al figlio minore. L'esagitato, un 62enne romano, è stato arrestato. Una scena drammatica che si è consumata alle 3:30 di notte in via Alessio Ascalesi. In un'abitazione una 50enne romana è stata assalita dal compagno convivente, che in mano impugnava anche la “lama”. E tutto è avvenuto sotto gli occhi del figlio minorenne. La vittima, inoltre, ha riferito ai militari di aver subito altre violenze in passato e di aver già denunciato quattro episodi precedenti.🔗 Leggi su Romatoday.it
