Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha evidenziato come le sue dichiarazioni su sicurezza ed emergenza abitativa riflettano fedelmente le sfide quotidiane dei cittadini romani e di altre zone del Lazio e del Paese. Le sue parole cercano di catturare la realtà complessa delle questioni sociali ed economiche che interessano la città, offrendo uno sguardo diretto e sobrio sulla situazione attuale.

Le affermazioni del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, riguardo alla sicurezza e all’emergenza abitativa “catturano l’essenza e rappresentano con chiarezza la realtà che vivono quotidianamente i cittadini romani, così come quelli di molte altre aree del Lazio e del Paese. È fondamentale aumentare le risorse, incrementare il personale e garantire una presenza più capillare delle forze dell’ordine nelle ore serali e notturne: non si tratta di una richiesta di natura politica, ma di una necessità concreta per assicurare vivibilità e protezione delle comunità”. Queste parole sono state espresse dal Capogruppo del Partito Democratico alla Regione Lazio, Mario Ciarla, in merito alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco durante la sua visita al cantiere Pnrr di Tor Bella Monaca. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

