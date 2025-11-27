Calenda-Gualtieri l' aria è cambiata Pd e Azione sempre più vicini in vista del 2027

Azione e Pd si avvicinano, anche se molto lontani non lo sono mai stati. Il 1° dicembre a palazzo Santa Chiara il partito di Carlo Calenda presenterà alcune proposte per Roma, e il sindaco sarà presente provando a dare risposte. In aula “Giulio Cesare” ormai da molto tempo le delibere e le. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Calenda-Gualtieri, l'aria è cambiata. Pd e Azione sempre più vicini in vista del 2027

Leggi anche questi approfondimenti

Roma ha bisogno di idee concrete. Oggi su la Repubblica - Roma, nell’articolo del bravo Emiliano Pretto, si parla del confronto tra Azione e il sindaco Roberto Gualtieri: sarà l’occasione per presentare al sindaco, insieme al segretario Carlo Calenda le nostre - facebook.com Vai su Facebook

Calenda-Gualtieri, l'aria è cambiata. Pd e Azione sempre più vicini in vista del 2027 - Nonostante l'ex ministro fino a pochi mesi fa non abbia risparmiato bordate e critiche all'amministrazione, le proposte dei suoi eletti in Campidoglio trovano sempre più accoglienza in maggioranza e l ... Si legge su romatoday.it

Gualtieri-Calenda, prove di intesa in vista del 2027 - La coalizione del sindaco di Roma potrebbe allargarsi al centro: il prossimo 1° dicembre Azione lo ha invitato a un evento dal titolo “Idee per Roma”. Scrive ilfoglio.it

Calenda, se giudizio positivo sosterremo Gualtieri - "A livello locale dobbiamo lavorare sulla base delle nostre idee e se il giudizio sul lavoro di Roberto Gualtieri e della giunta sarà positivo non c'è nessun problema nel pensare di sostenerlo, come ... Da ansa.it