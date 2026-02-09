Rocío Muñoz Morales e lo scandalo Bova | tra serenità ironia e un futuro da zitella a Domenica in

Rocío Muñoz Morales si presenta a “Domenica in” senza perdere il sorriso, risponde alle domande di Mara Venier e affronta lo scandalo legato ai messaggi di Bova. La showgirl si dice serena e ironica, anche se tra il pubblico circolano voci sulla possibilità di restare “zitella” in un futuro. La sua apparizione lascia intendere che, nonostante le polemiche, preferisce concentrarsi sul presente e su quello che le riserva il futuro.

Rocío Muñoz Morales, ospite nel salotto televisivo di Mara Venier a “Domenica in” su Rai 1, ha risposto alle domande della conduttrice, affrontando indirettamente lo scandalo mediatico legato ai messaggi privati del suo ex compagno, Raoul Bova, alla modella Martina Ceretti. L’intervista, andata in onda l’8 febbraio 2026, ha visto l’attrice spagnola affrontare un momento delicato con una miscela di ironia e serenità, aprendo uno spiraglio sul suo futuro personale. L’atmosfera iniziale dello spazio televisivo era tesa. Mara Venier ha posto a Muñoz Morales domande dirette sulla sua reazione alla vicenda che ha coinvolto il suo ex compagno.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa domenica a Domenica In, Rocio Munoz Morales ha sorpreso tutti con una battuta che ha gelato il clima in studio.

