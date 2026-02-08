Questa domenica a Domenica In, Rocio Munoz Morales ha sorpreso tutti con una battuta che ha gelato il clima in studio. La showgirl, ospite di Mara Venier, ha chiesto scherzando se fosse nella lista di Raoul Bova, lasciando trasparire una punta di ironia. Mara Venier ha risposto con un sorriso, ma l’attenzione resta alta sulla possibile tensione tra i due.

(Adnkronos) – Gelo, e poi sorrisi, a Domenica In. Rocio Munoz Morales ospite oggi, domenica 8 febbraio, nel salotto di Mara Venier ha lanciato una frecciatina all'ex compagno Raoul Bova. Nel corso dell'intervista, infatti, la padrona di casa ha chiesto all'attrice spagnola come stesse dopo lo scandalo mediatico che, suo malgrado, l'ha vista coinvolta a . L'articolo Rocio Munoz Morales ‘gela’ Domenica In: “Sei sulla lista di Raoul Bova?”. E Mara risponde. proviene da Webmagazine24. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Domenica In Italia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Domenica In Italia

Argomenti discussi: Rocío furiosa: 'Basta con le bugie, vi racconto io la mia verità su De Martino, Iannone e Bova'; Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Rocio Munoz Morales senza filtri su Raoul Bova e Iannone, Fialdini con Spollon; Rocio Munoz Morales: Raoul Bova? Non sospettavo nulla, mi è caduto il mondo addosso.

Rocio Munoz Morales gela Domenica In: Sei sulla lista di Raoul Bova?. E Mara risponde(Adnkronos) - Gelo, e poi sorrisi, a Domenica In. Rocio Munoz Morales ospite oggi, domenica 8 febbraio, nel salotto di Mara Venier ha lanciato una frecciatina all'ex compagno Raoul Bova. Nel corso del ... msn.com

Mara Venier spiazza Rocìo: Raoul mi ha scritto un messaggio ora. Lei la gela: Sei un’altra della lista?Rocìo sta per rispondere e Venier la interrompe: Mi ha mandato un messaggio adesso Raoul…. Non mi dire che anche tu sei un’altra della lista, dice l'attrice spagnola in riferimento a presunte ... today.it

Rocio Munoz Morales commenta i nuovi gossip che la riguardano. L'attrice spagnola è ospite a Domenica In facebook