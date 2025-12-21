Rocio Munoz Morales a Verissimo la nuova vita dopo lo scandalo Raoul Bova
(Adnkronos) – Rocio Munoz Morales sarà ospite oggi, domenica 21 dicembre, a Verissimo. L'attrice torna nello studio di Silvia Toffanin per raccontare questa nuova fase di vita, dopo lo scandalo mediatico che l'ha coinvolta negli ultimi mesi, e presentare il suo terzo romanzo dal titolo 'La vita adesso'. Al centro dello scandalo, l'ex compagno Raoul . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: “Baci, carezze e poi…”. Raoul Bova, dopo lo scandalo e Rocío Muñoz Morales beccato con la collega
Leggi anche: Rocio Munoz Morales volta pagina con Vittorio Chini dopo Raoul Bova: “Ora nella sua vita c’è un amico speciale”
Rocío Muñoz Morales ospite a Verissimo domenica 21 dicembre; Verissimo, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le interviste; Verissimo, anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 21 dicembre; Chi sono gli ospiti di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 dicembre.
Verissimo, anticipazioni del weekend 20 e 21 dicembre 2025: Rocío Muñoz Morales ospite - Verissimo torna nel weekend con le puntate del 20 e 21 dicembre: tra gli ospiti Rocío Muñoz Morales e volti noti di cinema, tv e sport ... it.blastingnews.com
Verissimo, anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 21 dicembre - Tra gli ospiti d'eccezione della puntata di oggi Rocco Casalino, con il quale si parlerà del suo nuovo capitolo, dopo l'addio alla politica. corrieredellumbria.it
Rocio Munoz Morales a Verissimo, la nuova vita dopo lo scandalo Raoul Bova - L'attrice torna nello studio di Silvia Toffanin per raccontare questa nuova fase di vita, dopo lo scandalo mediatico che l'ha ... adnkronos.com
? BEATRICE ARNERA: Il Filtro che Predisse l'Amore con RAOUL BOVA!
Testa bassa, passo svelto: Rocio Munoz Morales esce dalla casa di Stefano De Martino dopo una notte d'amore. Tutte le immagini le trovate in esclusiva sul numero di "Diva e donna" in edicola questq settimana. #divaedonnasettimanale #divaedonna #divae facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.