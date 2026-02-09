Napoli si conferma ancora una volta come capitale musicale, grazie a Rocco Speranza. Nato nel cuore del Vesuvio, il tenore napoletano ha conquistato palcoscenici in Europa e oltre oceano, portando con sé il suono autentico della sua terra. Nonostante il successo internazionale, Speranza resta legato alle sue radici e alla sua città, che considera ancora la sua vera casa.

Napoli come culla, orizzonte e anima musicale. È da qui che parte il percorso artistico di Rocco Speranza, tenore e musicista nato all’ombra del Vesuvio, oggi protagonista di una carriera internazionale che lo porta sui palcoscenici d’Europa e oltre oceano, senza mai recidere il legame con la sua terra e con le radici familiari. Rocco Speranza nasce a Napoli il 1° gennaio 1986 da padre calabrese, Antonino Speranza, e madre napoletana, Maria Fiore. Una doppia appartenenza che si riflette in una sensibilità musicale profonda, dove il rigore della scuola lirica incontra la passione e la vocalità tipiche della tradizione partenopea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Rocco Speranza, la voce di Napoli che conquista il mondo

Approfondimenti su Napoli Musica

Clementino ha celebrato i suoi 20 anni di carriera a Napoli, attirando un pubblico numeroso e appassionato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

La scomparsa di Rocco Commisso mi ha colpito profondamente. Un Calabrese partito a 12 anni da Marina di Gioiosa(Reggio Calabria) per l'America senza soldi ma con la speranza di poter diventare qualcuno. È tornato in Italia dopo 60 anni con un patrimon facebook