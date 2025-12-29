Clementino conquista Napoli con Gigi D'Alessio e Rocco Hunt | sul palco anche una proposta di matrimonio
Clementino ha celebrato i suoi 20 anni di carriera a Napoli, attirando un pubblico numeroso e appassionato. Sul palco sono saliti Gigi D’Alessio e Rocco Hunt, contribuendo a un evento speciale. Durante la serata, è stata anche proposta una dichiarazione di matrimonio, aggiungendo un momento particolare a questa occasione. Un’occasione di incontro tra musica, emozioni e ricordi per i fan e gli artisti presenti.
Clementino sold out a Napoli per i 20 anni: show, ospiti Gigi D'Alessio e Rocco Hunt e una proposta di matrimonio durante il concerto.
