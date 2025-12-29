Clementino conquista Napoli con Gigi D'Alessio e Rocco Hunt | sul palco anche una proposta di matrimonio

Clementino ha celebrato i suoi 20 anni di carriera a Napoli, attirando un pubblico numeroso e appassionato. Sul palco sono saliti Gigi D’Alessio e Rocco Hunt, contribuendo a un evento speciale. Durante la serata, è stata anche proposta una dichiarazione di matrimonio, aggiungendo un momento particolare a questa occasione. Un’occasione di incontro tra musica, emozioni e ricordi per i fan e gli artisti presenti.

Clementino, festa grande al Palapartenope: l'omaggio a Pino Daniele insieme a Rocco Hunt | VIDEO - Festa grande al Palapartenope per il concerto evento di Clementino, che ha chiuso il suo 2025 nel migliore dei modi con la tappa partenopea del suo tour “Grande Anima live”. napolitoday.it

La Città Metropolitana sceglie l’energia e la musica di Clementino per il Capodanno di Gioiosa Ionica Uno dei più grandi artisti della scena hiphop italiana sul palco del 1° gennaio in Piazza Vittorio Veneto. Il sindaco Falcomatà ed il consigliere Fuda: «Evento - facebook.com facebook

