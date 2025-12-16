© Metropolitanmagazine.it - ‘Killer Whale’: il trailer del nuovo horror sulle orche assassine

Jo-Anne Brechin è la regista del nuovo film horror Killer Whale, in uscita nel 2026. Una trama semplice e la talentuosa interpretazione delle attrici Virginia Gardner e Mel Jarnson per raccontare un survivor movie degno di essere scoperto. L’orca assassina recupera nel cinema un’osservazione inedita ma anche una fama negativa: da feroce predatore, nemico dell’uomo. Sulla scia di vecchi film sul delfino marino Killer Whale ripropone un rapporto ambivalente e ancora da studiare tra l’uomo e l’orca. Uscito oggi il trailer e le prime indiscrezioni sul film. L’ossessione filmica per i giganti dell’acqua. Metropolitanmagazine.it

Gisella Parrucchieri. . Dolphin escapes killer whale's jaws by jumping ont - facebook.com facebook