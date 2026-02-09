RoBee il robot umanoide che interagisce e pensa

Questa mattina a Milano è stato presentato RoBee, il robot umanoide capace di interagire e pensare. Si tratta di un dispositivo che, come un quadro può suscitare emozioni, deve capire quale effetto ha sui suoi interlocutori umani. Gli ingegneri dietro il progetto spiegano che l’obiettivo è rendere le macchine più sensibili alle reazioni delle persone, per migliorare il rapporto tra uomo e robot. Ancora in fase di sviluppo, RoBee promette di cambiare il modo in cui i robot si relazionano con noi.

COME un quadro suscita emozioni in chi lo ammira, così il robot deve capire l'effetto che le sue azioni, o le sue parole, generano sull'umano con il quale si rapporta. Parte da questa premessa il lavoro che in Oversonic Robotics – azienda nata nel 2020 che ha insediato il suo centro tecnologico e produttivo a Carate Brianza e conta altre due sedi, una di rappresentanza a Milano e una operativa a Rovereto (Trento), all'interno del Polo Meccatronica di Trentino Sviluppo – stanno portando avanti nell'avanzatissimo settore della robotica. Complessivamente impiega un team di circa 70 persone, di cui una trentina ingegneri formati in ambito informatico, meccanico ed elettronico, provenienti da diverse parti del mondo e impegnate nella creazione di robot umanoidi cognitivi.

