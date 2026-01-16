RoBee sembra romano ma è brianzolo | ecco il robot italiano che sfida i cinesi
RoBee, pur sembrando romano, è un robot nato in Brianza, progettato per affiancare gli operai in ambito industriale. La sua funzione non è sostituire le risorse umane, ma occuparsi di compiti ripetitivi, pericolosi e faticosi, migliorando sicurezza ed efficienza sul posto di lavoro. Un esempio di innovazione italiana che si confronta con le tecnologie straniere, puntando a sviluppare soluzioni pratiche e sostenibili.
Robot al lavoro nelle fabbriche e nelle aziende accanto agli operai. Non per sostituire le risorse, ma per farsi carico - come hanno spiegato gli ideatori - di “lavori che meritano di non svolgere, perché ripetitivi, pericolosi e faticosi”. Una rivoluzione radicale che si preannuncia. 🔗 Leggi su Today.it
