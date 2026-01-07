robee il robot made in brianza ha conquistato gli stati uniti

RoBee, il robot prodotto da Oversonic Robotics di Carate Brianza, ha recentemente debuttato al Ces di Las Vegas, uno dei principali eventi del settore. Questo robot umanoide rappresenta un esempio di innovazione tecnologica italiana e si prepara a entrare nel mercato statunitense, confermando l’interesse internazionale per le soluzioni sviluppate in Brianza.

Robee va alla conquista del mercato a stelle e strisce. Il robot umanoide RoBee – prodotto dall'azienda Oversonic Robotoics di Carate Brianza – in questi giorni è stato presentato al Ces di Las Vegas uno dei più grandi eventi mondiali del settore.

All’Università del made in Brianza. Robotica, meccatronica, design. Boom di Its e Academy post diploma; All’Università del made in Brianza Robotica meccatronica design Boom di Its e Academy post diploma.

RoBee, il robot umanoide made in Brianza che aiuterà i pazienti neurologici - Al centro di questa innovativa collaborazione c’è l’impiego di RoBee, il robot umanoide sviluppato da ... ilcittadinomb.it

CES 2026: Oversonic Robotics' RoBee debuts, a cognitive humanoid robot that works in factories and hospitals. - Realizzato dall’italiana Oversonic Robotics, RoBee è il primo robot umanoide cognitivo certificato già operativo in fabbrica e in ospedali, disponibile in due versioni: serie R per l’industria e serie ... firstonline.info