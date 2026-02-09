Questa sera i cittadini di fronte al municipio potranno scoprire il progetto di riqualificazione di largo Europa. È pronto e sarà presentato ufficialmente giovedì sera all’auditorium della scuola media Etty Hillesum. Il nuovo piano prevede di trasformare l’area in una vera piazza, con spazi più vivibili e accessibili per tutti. La città punta a cambiare volto a un punto nevralgico del centro, aspettando il via libera definitivo.

Il progetto esecutivo è pronto e sarà presentato giovedì sera all’auditorium della scuola media Etty Hillesum. Subito dopo sarà indetta la gara europea per i lavori, dall’importo ingente, circa un milione e mezzo di euro: decolla il piano più ambizioso del secondo mandato dell’ amministrazione Fucci, quello di rifacimento di largo Europa e dell’intera area davanti al municipio, pronte alla trasformazione da slargo prevalentemente a traffico automobilistico a cuore della socialità e nuovo “Luogo del vivere“. L’appuntamento è per giovedì alle 21 in auditorium, il titolo della serata, appunto, "I luoghi del vivere e la nuova piazza davanti al comune". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rivoluzione davanti al municipio. Pronto il progetto di largo Europa: "Il paese avrà una vera piazza"

È in fase di progettazione il nuovo volto di piazza Papa Giovanni XXIII nel quartiere Triante, che diventerà completamente pedonale.

Il progetto di rinnovamento di Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli prende il via.

