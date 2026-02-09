Rivoluzione davanti al municipio Pronto il progetto di largo Europa | Il paese avrà una vera piazza

Questa sera i cittadini di fronte al municipio potranno scoprire il progetto di riqualificazione di largo Europa. È pronto e sarà presentato ufficialmente giovedì sera all’auditorium della scuola media Etty Hillesum. Il nuovo piano prevede di trasformare l’area in una vera piazza, con spazi più vivibili e accessibili per tutti. La città punta a cambiare volto a un punto nevralgico del centro, aspettando il via libera definitivo.

Il progetto esecutivo è pronto e sarà presentato giovedì sera all’auditorium della scuola media Etty Hillesum. Subito dopo sarà indetta la gara europea per i lavori, dall’importo ingente, circa un milione e mezzo di euro: decolla il piano più ambizioso del secondo mandato dell’ amministrazione Fucci, quello di rifacimento di largo Europa e dell’intera area davanti al municipio, pronte alla trasformazione da slargo prevalentemente a traffico automobilistico a cuore della socialità e nuovo “Luogo del vivere“. L’appuntamento è per giovedì alle 21 in auditorium, il titolo della serata, appunto, "I luoghi del vivere e la nuova piazza davanti al comune". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

