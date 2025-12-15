È in fase di progettazione il nuovo volto di piazza Papa Giovanni XXIII nel quartiere Triante, che diventerà completamente pedonale. Il progetto mira a riqualificare lo spazio urbano, rendendolo più vivibile e accessibile per i residenti, valorizzando il ruolo centrale di questa piazza nel quartiere.

© Ilgiorno.it - Una piazza a misura di quartiere. Pronto il progetto per Triante. L’intero spazio diventerà pedonale

Procede spedito l’iter per la riqualificazione di piazza Papa Giovanni XXIII, cuore urbano del quartiere Triante, destinato a cambiare volto e funzione. Con una delibera di giunta, l’amministrazione comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento, affidato ad Amat, l’Agenzia mobilità ambiente e territorio di Milano, già coinvolta in passato in studi e analisi sulla viabilità cittadina. Il progetto nasce da un percorso di ascolto che ha visto l’accoglimento di tante istanze dei residenti e della Consulta di quartiere. Ora l’obiettivo è chiudere l’intera fase progettuale entro la fine dell’anno, così da poter impegnare le risorse economiche entro il 2025. Ilgiorno.it

Neima Ezza, 2nd Roof - FEDELE AL QUARTIERE (Visual Video) ft. Vale Pain

La movida "soffoca" il quartiere. I residenti scendono in piazza - “La movida senza regole sta soffocando Città Giardino, rendendo il quartiere invivibile”. romatoday.it

Smantellata piazza di spaccio nel quartiere di San Basilio a Roma - E’ stata smantellata una delle piazze principali dello spaccio a Roma. rainews.it

Vittoria di misura in trasferta, la Juniores vince e si piazza al quinto posto. . . . #full #time #win #away #under19 #goals - facebook.com facebook