Ritorna Café chantant my world | Lara Sansone incanta il pubblico con costumi e scene da sogno

Al Teatro Sannazaro torna il Café chantant, con Lara Sansone che incanta il pubblico. La scena si anima prima ancora di sedersi, tra musica dal vivo, luci calde e artisti che sorridono a pochi passi. Lo spettacolo non si ferma mai davvero, e l’atmosfera è quella di un viaggio tra sogno e realtà, dove il pubblico è già parte dello spettacolo.

Qui non cala mai davvero. Perché al Teatro Sannazaro lo spettacolo comincia prima ancora di sedersi in poltrona, tra musica dal vivo, luci calde e artisti che ti sorridono a pochi passi. In questo modo conquista il pubblico Café Chantant, che dopo dieci sold out consecutivi

