Pescosolido quattro escursionisti dispersi recuperati nella notte di San Silvestro

Nella notte di San Silvestro, quattro escursionisti sono stati ritrovati e messi in sicurezza sui monti di Pescosolido, in provincia di Frosinone. I partecipanti si erano persi lungo il sentiero del Monte La Brecciosa, vicino al Valico delle Scalelle, in località Serra Lunga. L’intervento delle forze di soccorso ha permesso di recuperare gli escursionisti e garantire il loro rientro.

Notte di apprensione sui monti di Pescosolido, in provincia di Frosinone, dove quattro escursionisti sono stati dati per dispersi durante un'escursione lungo il sentiero del Monte La Brecciosa, nei pressi del Valico delle Scalelle, in località Serra Lunga. L'allarme è scattato nelle ore serali di.

FLASH ore 23.43: i quattro escursionisti dispersi da oggi pomeriggio tra le montagne di Pescosolido sono stati tratti in salvo e stanno bene, seppur visibilmente provati. A salvarli - oltre all imponente coordinamento interforze allestito per l’occasione - è interve - facebook.com facebook

