Calci pugni e lanci di sedie alla vigilia di Natale | pub in zona rossa chiude per 5 giorni

A Palermo, un pub nel centro storico, situato in zona rossa, è stato chiuso dal questore per cinque giorni a seguito di una rissa tra giovani avvenuta a pochi giorni dal Natale. L'episodio, che ha coinvolto calci, pugni e lanci di sedie, si è verificato in piazza Sant'Anna il 20 dicembre. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori incidenti nelle aree sensibili della città.

Pub in centro chiuso dal questore dopo una rissa avvenuta a pochi giorni dal Natale. Così ha deciso il questore di Palermo, Vito Calvino, per un'attività che si trova in piazza Sant'Anna, in piena "zona rossa", dove il 20 dicembre scorso una decina di giovani si sono affrontanti con calci, pugni.

