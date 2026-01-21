Al via la rottamazione-quinquies Agenzia delle Entrate-Riscossione

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha annunciato l'avvio della rottamazione-quinquies, un'opportunità per definire in modo agevolato i crediti affidati. Di seguito si riporta il comunicato ufficiale, che illustra le modalità e i termini della nuova Definizione agevolata delle cartelle. Questa misura mira a semplificare il percorso di regolarizzazione delle posizioni debitorie e a favorire un rapporto più trasparente tra contribuente e fisco.

Di seguito un comunicato diffuso da Agenzia delle Entrate-Riscossione: Al via la nuova Definizione agevolata delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili sul proprio sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla cosiddetta Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile. Per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare fin d’ora i debiti che possono essere “rottamati”, considerato che la nuova misura agevolativa, rispetto alle precedenti, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Al via la rottamazione-quinquies Agenzia delle Entrate-Riscossione Leggi anche: Il 70% degli inquilini Iacp non paga, l'Agenzia delle entrate si occuperà della riscossione dei canoni di locazione Leggi anche: Delega unica per i servizi online di Entrate ed entrate-Riscossione Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Domanda rottamazione quinquies al via Argomenti discussi: Al via la quinta rottamazione delle cartelle con richieste on line; Quinta rottamazione delle cartelle al via, si aprono le domande online: le regole; Quinta rottamazione, al via le adesioni online. C'è tempo fino al 30/4; Rottamazione quinquies al via, debiti e domanda adesione: cosa c'è da sapere. Quinta rottamazione delle cartelle al via, si aprono le domande online: le regoleFinestra fino al 30 aprile: interessati i debiti affidati alla Riscossione dal 2000 alla fine del 2023. I paletti della manovra, gli esclusi e la procedura ... repubblica.it Rottamazione-quinquies, come saldare le cartelle in misura agevolata. Al via le domande da inviare entro il 30 aprileL'Agenzia delle entrate-Riscossione ha lanciato la Definizione agevolata delle cartelle, offrendo modalità semplificate per aderire alla Rottamazione-quinquies. Ecco come presentare la domanda e quali ... italiaoggi.it AL VIA LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES, ONLINE IL SERVIZIO PER PRESENTARE LA RICHIESTA SUL SITO DI RISCOSSIONE ANCHE IL PROSPETTO DEI DEBITI ROTTAMABILI Al via la nuova Definizione agevolata delle cartelle. Agenzia delle entrate-Ri - facebook.com facebook Rottamazione-quinquies: online la domanda per sanare i debiti fiscali: ecco quando fare domanda x.com

