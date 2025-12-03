Non mangiate quei panettoni | scatta il ritiro nei supermercati italiani l’allarme

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di alcune confezioni del panettone DeMILAN Dubai Chocolate da 800 grammi, prodotto dall’azienda Paolo Lazzaroni & Figli S.p.A. nello stabilimento di Saronno, in provincia di Varese. Il provvedimento riguarda esclusivamente i panettoni con termine minimo di conservazione 30 aprile 2026. I lotti coinvolti nel richiamo sono due: L2527651 e L252881, entrambi individuati come non conformi alle norme sull’etichettatura dei prodotti alimentari destinati al mercato italiano. Le confezioni interessate presentano infatti un’irregolarità rilevante. La motivazione ufficiale del richiamo riguarda la mancata presenza della lista degli ingredienti e degli allergeni in lingua italiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

