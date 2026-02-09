Rischia di soffocare a mensa | bimbo di tre anni salvato dalla maestra

Un bambino di tre anni ha rischiato di soffocare durante il pranzo a scuola. La maestra Maria Antonietta Mangé è intervenuta velocemente e lo ha salvato. Quando il piccolo ha espulso il cibo, tutti hanno esultato, come se fosse una vittoria. La scena è stata ricca di tensione, ma alla fine il bambino sta bene.

«Quando ha espulso il cibo abbiamo esultato tutti: è stato come riportarlo alla vita». Così la maestra Maria Antonietta Mangé racconta i momenti di paura vissuti nei giorni scorsi alla scuola dell'infanzia di Strudà, plesso dell'Istituto Comprensivo di Vernole e Castri di Lecce, dove un bambino di tre anni ha rischiato il soffocamento durante il pranzo. Determinante è stato proprio l'intervento tempestivo della docente, che ha applicato le manovre di disostruzione delle vie aeree salvando il piccolo. L'episodio si è verificato durante l'abituale momento della mensa, mentre i bambini stavano iniziando a consumare il pasto.

