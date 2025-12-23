Bimbo di tre anni rischia il soffocamento in mensa salvato dalle maestre
Si sono vissuti attimi di apprensione in una scuola dell’infanzia di Piacenza poco prima di mezzogiorno dell’antivigilia di Natale. Un bambino di tre anni, mentre stava mangiando alla mensa scolastica assieme ai suoi compagni, improvvisamente ha iniziato a dare evidenti segni di soffocamento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
