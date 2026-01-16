Riqualificazione via Manzoni | dalla prossima settimana cantiere anche sul quarto isolato

A partire dalla prossima settimana, prenderanno avvio i lavori di riqualificazione anche sul quarto isolato di via Manzoni. Nella giornata di ieri, 15 gennaio, l’assessore Domenico Scaramuzzi ha effettuato un sopralluogo per monitorare lo stato di avanzamento dell’intervento e dialogare con residenti e commercianti, assicurando un percorso trasparente e condiviso per questo progetto di miglioramento urbano.

Proseguono i lavori di riqualificazione di via Manzoni. Nella giornata di ieri, 15 gennaio, l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dell’intervento e incontrare residenti e commercianti, illustrando l’aggiornamento del cronoprogramma. Al termine delle operazioni, sarà rimossa la recinzione nel tratto tra corso Italia e via Rossani. In particolare, su primo e secondo isolato, tra 15 e 20 giorni sarà possibile attraversare a piedi la fascia centrale già ripavimentata con le nuove basole, mentre le lavorazioni continueranno sulle due fasce laterali (circa un metro e mezzo), corrispondenti agli attuali marciapiedi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

