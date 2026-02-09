I residenti di Montecatini hanno preso in mano la situazione in pineta. Ieri mattina, un gruppo di cittadini e volontari ha ripulito l’area dell’ex noleggio cicli, dove negli ultimi anni si erano accumulati molti rifiuti. Hanno lavorato duramente per restituire decoro a uno dei punti più colpiti dal degrado.

Montecatini, 9 febbraio 2026 – È uno dei punti più colpiti dal degrado in pineta. Ieri mattina, un gruppo di residenti della zona e semplici volontari ha ripulito l’area dell’ex noleggio cicli, da anni inutilizzato, da montagne di rifiuti riportando il decoro nello spazio. L’intervento è stato autorizzato dall’amministratore delle Terme Luca Quercioli, dato che l’immobile appartiene alla società. I volontari hanno tagliato le frasche per rendere l’area più monitorabile dall’esterno per i controlli delle forze dell’ordine. «Ringraziamo di cuore chi è impegnato nel continuo lavoro per tutelare la sicurezza della zona e della città», sottolineano i partecipanti all’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ripulita l’area in pineta. L’iniziativa dei residenti: “Armati contro il degrado”

L'area dei Tre Campi, situata in via Canapa, è stata recentemente ripulita da rifiuti grazie all'impegno di una squadra di circa venti ragazzi, tra cui giovani stranieri provenienti da Camerun e Nigeria.

