Villa Maria siringhe e degrado Il grido d' allarme dei residenti | È una vergogna

Sporcizia all'ingresso del parco, rifiuti abbandonati e siringhe utilizzate lasciate a pochi metri dall'entrata: “Una vergogna”. Si alza il grido di allarme dei residenti del centro in merito alle condizioni dell'area verde di Villa Maria, il parco incastonato tra via Calzabigi e via Redi, uno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Villa Chigi, la denuncia dei residenti: siringhe e degrado vicino ai giochi dei bimbi - A Villa Chigi, storica area verde nel Municipio II, il pericolo si nasconde sotto gli alberi e vicino all’aera giochi dei bambini. Riporta roma.corriere.it

Ancona, Villa Beer, parco horror tra siringhe, vandali e cinghiali: «Mi incateno all’ingresso» - La manifestazione andrà avanti fino a che non arrivino il sindaco Silvetti e gli assessori Berardinelli, Tombolini ed Eliantonio, ai quali la donna chiede un confronto ed interventi concreti. Lo riporta corriereadriatico.it