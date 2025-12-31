L' area dei Tre Campi ripulita dai rifiuti | Esempio di integrazione con i ragazzi stranieri

L'area dei Tre Campi, situata in via Canapa, è stata recentemente ripulita da rifiuti grazie all'impegno di una squadra di circa venti ragazzi, tra cui giovani stranieri provenienti da Camerun e Nigeria. Questa iniziativa, portata avanti in modo collaborativo e rispettoso, rappresenta un esempio di integrazione e partecipazione comunitaria, dimostrando come l'azione collettiva possa contribuire alla cura del territorio e promuovere l'inclusione sociale.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.