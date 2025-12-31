L' area dei Tre Campi ripulita dai rifiuti | Esempio di integrazione con i ragazzi stranieri
L'area dei Tre Campi, situata in via Canapa, è stata recentemente ripulita da rifiuti grazie all'impegno di una squadra di circa venti ragazzi, tra cui giovani stranieri provenienti da Camerun e Nigeria. Questa iniziativa, portata avanti in modo collaborativo e rispettoso, rappresenta un esempio di integrazione e partecipazione comunitaria, dimostrando come l'azione collettiva possa contribuire alla cura del territorio e promuovere l'inclusione sociale.
La mattinata dell'ultimo giorno dell'anno è trascorsa in modo laborioso ed inclusivo per una ventina di ragazzi, alcuni camerunensi altri nigeriani: Franck, uno dei migliori volontari dell'associazione Difesa ambientale estense, è riuscito in un'impresa storica: “I Tre Campi (area di via Canapa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
