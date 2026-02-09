Rinvio a giudizio accuse pesanti e data del processo fissata | il caso esplode di nuovo

Il giudice dell’udienza preliminare ha deciso di rinviare a giudizio le persone coinvolte nel caso, tra cui anche familiari e collaboratori istituzionali. Dopo mesi di indagini, vengono portate in aula accuse pesanti e una data precisa per il processo. Le verifiche documentali e le contestazioni pubbliche continuano a emergere, alimentando l’attenzione sulla vicenda.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.