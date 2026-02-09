Rinvio a giudizio accuse pesanti e data del processo fissata | il caso esplode di nuovo
Il giudice dell’udienza preliminare ha deciso di rinviare a giudizio le persone coinvolte nel caso, tra cui anche familiari e collaboratori istituzionali. Dopo mesi di indagini, vengono portate in aula accuse pesanti e una data precisa per il processo. Le verifiche documentali e le contestazioni pubbliche continuano a emergere, alimentando l’attenzione sulla vicenda.
Roma - Il giudice dell’udienza preliminare dispone il processo dopo mesi di indagini, coinvolti anche familiari e collaboratori istituzionali, mentre emergono ulteriori contestazioni documentali e reputazionali pubbliche. Il giudice dell’udienza preliminare di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, chiamata a rispondere di stalking aggravato, lesioni personali e interferenze illecite nella vita privata nei confronti dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La decisione arriva al termine della fase preliminare e apre ufficialmente la strada al dibattimento. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
