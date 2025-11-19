Plusvalenza Mandragora chiesto il rinvio a giudizio per il caso di Udinese e Juve | fissata la nuova data per l’udienza Ultimissime
Plusvalenza Mandragora, Udinese a rischio processo. L’accusa è di falso in bilancio: la Procura ritiene l’operazione un obbligo mascherato. La Juventus e l’ Udinese tornano ad essere legate da un’inchiesta giudiziaria sul tema plusvalenze. Per il club friulano, insieme al presidente Franco Soldati e al vice Stefano Campoccia, è stato richiesto il rinvio a giudizio con udienza davanti al Gup del Tribunale di Udine fissata il prossimo 24 febbraio. Le accuse a cui dovranno rispondere il club e i dirigenti sono gravi: falso in comunicazione sociale, dichiarazione fraudolenta ed evasione dell’Ires. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
(Sportmediaset) #Plusvalenza #Mandragora: per il presidente dell' #Udinese Franco Soldati e il vice Stefano Campoccia, che è anche consigliere #Figc, è stato chiesto il rinvio a giudizio, con udienza davanti al Gup del Tribunale di Udine fissata il prossimo 24 Vai su X
Caso plusvalenze, chiesto il rinvio a giudizio per l’Udinese per l’operazione Mandragora - Per la procura, il diritto di riscatto nell’accordo con la Juventus era un obbligo ... Si legge su rainews.it
Mandragora, chiesto il rinvio a giudizio per il caso plusvalenze. L’Udinese: “Sorpresi” - Il club friulano ha diffuso una nota in cui "prende atto, con non poca sorpresa, della richiesta di rinvio a giudizio, da parte della Procura della Repubblica di Udine, del presidente Franco Soldati e ... tuttosport.com scrive
Caso plusvalenza Mandragora, chiesto il rinvio a giudizio per i vertici dell'Udinese - Nel mirino della Procura della Repubblica il presidente del club, Franco Soldati, e il suo vice, l'avvocato Stefano Campoccia ... Si legge su udinetoday.it