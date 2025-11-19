Plusvalenza Mandragora chiesto il rinvio a giudizio per il caso di Udinese e Juve | fissata la nuova data per l’udienza Ultimissime

Plusvalenza Mandragora, Udinese a rischio processo. L’accusa è di falso in bilancio: la Procura ritiene l’operazione un obbligo mascherato. La Juventus e l’ Udinese tornano ad essere legate da un’inchiesta giudiziaria sul tema plusvalenze. Per il club friulano, insieme al presidente Franco Soldati e al vice Stefano Campoccia, è stato richiesto il rinvio a giudizio con udienza davanti al Gup del Tribunale di Udine fissata il prossimo 24 febbraio. Le accuse a cui dovranno rispondere il club e i dirigenti sono gravi: falso in comunicazione sociale, dichiarazione fraudolenta ed evasione dell’Ires. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

