Mercato Juve Spalletti vuole blindare il suo pupillo | ha il contratto in scadenza urge il rinnovo per continuare in bianconero I dettagli
Mercato Juve, il tecnico chiede il rinnovo del suo pupillo: è fondamentale per la squadra, la dirigenza accelera per blindarlo fino al 2028. Il calciomercato della Juventus si accende non solo sul fronte degli acquisti per gennaio (come il regista e il difensore), ma anche e soprattutto sui rinnovi strategici. Tra questi, uno è diventato una priorità assoluta su indicazione diretta di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, infatti, ha individuato in Weston McKennie uno dei pilastri imprescindibili del suo progetto tecnico e ha fatto una richiesta specifica alla società: blindare il giocatore, il cui contratto scadrà nel 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Delineata la strategia per gennaio ? Novità sul mercato #Juventus - facebook.com Vai su Facebook
MEZZOGIORNO #MERCATO #JUVE TRE O QUATTRO AVVERSARIE PER #YILDIZ, #SPALLETTI CAMBIA ASSETTO, #SCOUTING #NEWS #MOMBLANO #GJUST #ULTIMISSIME ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE youtube.com/live/UvVrrps Vai su X
Mercato Juve, nome cerchiato in rosso a centrocampo. Il croato sogna l’Italia, mister Luciano Spalletti lo vuole. Hanno già lavorato insieme - Hanno già lavorato insieme La ricerca di un metronomo in mezzo al campo non è più una ... Come scrive juventusnews24.com
Juventus, Spalletti non aspetta Brozovic in estate: ecco il regista che può arrivare subito - A gennaio Spalletti ha chiesto alla Juventus soltanto un regista alla Brozovic, Comolli è al lavoro per accontentarlo: sul taccuino dell'a. Scrive sport.virgilio.it
Juve, affare clamoroso con il Napoli: Spalletti riabbraccia il fedelissimo - Spalletti e il grande regalo di calciomercato: un super colpo dal Napoli già a gennaio, ecco il suo fedelissimo ... Scrive calciomercato.it