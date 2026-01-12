Polizia otto nuovi rinforzi per Parma | sei ispettori e due agenti in arrivo in Questura

La Questura di Parma riceve otto nuovi rinforzi, tra ispettori e agenti, nell'ambito del Piano incrementi e assegnazioni della Polizia di Stato. Questa integrazione segue la conclusione del 231° corso allievi e del 19° corso vice ispettori, contribuendo a rafforzare la presenza e l’efficienza delle forze di polizia sul territorio.

