Migranti Conte dà i numeri | resort a 5 stelle per i poliziotti in Albania Piantedosi lo zittisce | polemica provinciale E gli presenta il conto da 80€

In un contesto di polemiche sui migranti, l’ex premier Conte ha commentato i costi dei centri di accoglienza in Albania, proponendo numeri e soluzioni. Tuttavia, il ministro Piantedosi ha risposto sottolineando la natura provinciale delle critiche e chiedendo un conto più preciso, evidenziando le differenze tra le questioni politiche e quelle operative. La vicenda riflette le tensioni tra le posizioni politiche e le realtà gestionali legate all’immigrazione.

Siamo alle solite: Conte su migranti e centri di accoglienza dà i numeri sui conti dei poliziotti in Albania. Piantedosi lo asfalta presentandogli il conto da appena 80 euro. Non c’è limite alla demagogia, specie se a indossare la giacca del demiurgo del popolo di turno è chi sulla propaganda autoreferenziale ha imbandito banchetti mediatici a rete unificate e a suon di decreti spacciati come ricchi premi e cotillion. Eppure, Giuseppe Conte continua a non darsi per vinto, e a dispetto di cali di consensi certificati dai sondaggi e dagli ultimi verdetti delle urne, insiste imperterrito a fare da megafono a un apolitica di proselitismo spicciolo e privo di contenuti, tornando all’attacco dei centri per migranti in Albania con i soliti sproloqui d’ordinanza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Migranti, Piantedosi: "Resort 5 stelle Albania? Agenti non vanno nelle stamberghe"Il ministro Piantedosi ha commentato la presenza di resort di lusso in Albania, sottolineando che i costi delle missioni sono stati valutati e che gli agenti non si trovano in condizioni di estrema povertà durante le operazioni all’estero.

Cpr Albania, Piantedosi taglia le polemiche: “Discussione su ‘resort 5 stelle’ per polizia? Miope e provinciale”In Parlamento, si riaccendono le polemiche sul tema dei centri di permanenza per i richiedenti asilo, con particolare attenzione alla questione delle strutture e delle risorse destinate alle forze dell’ordine.

